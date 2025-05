Três Lagoas deve ter dia chuvoso nesta quarta-feira

Três Lagoas deve ter um dia chuvoso nesta quarta-feira (28), com 94% de chance de precipitação ao longo do dia. Desde a madrugada, alguns bairros já registraram chuvas. As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C.

De acordo com a previsão do tempo, o clima permanece instável nesta quarta-feira. Com a chegada de uma frente fria, as temperaturas devem continuar baixas até o fim de semana, com tendência de elevação a partir da próxima segunda-feira (2).