Três Lagoas discute futuro urbano na 6ª Conferência das Cidades

Três Lagoas se prepara para receber a 6ª Conferência das Cidades, no dia 13 de maio. O evento discutirá políticas urbanas, inclusão social e mobilidade no contexto urbano, e será realizado no Campus 2 da UFMS, no Anfiteatro da Geografia – Bloco 6, localizado na Avenida Ranulpho Marques Leal, nº 3484 – Distrito Industrial, das 7h às 17h.

A conferência tem como tema central “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”, e reunirá representantes da sociedade civil, do poder público, acadêmicos e demais interessados em pensar soluções para os desafios urbanos de Três Lagoas.

Segundo a administração municipal, um dos principais focos da conferência será a mobilidade urbana, abordada sob diversas visões e interpretações, com o objetivo de ampliar o entendimento sobre como as pessoas se movem e vivem nos municípios, e como isso impacta diretamente a qualidade de vida da população.