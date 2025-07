Três Lagoas é a segunda cidade de MS com mais casos de violência sexual, aponta Anuário da Segurança

Três Lagoas foi novamente citada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, em um levantamento preocupante sobre a violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes.

Pela segunda vez, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou as taxas de estupro e estupro de vulnerável por município — esforço que só é possível graças à melhoria na qualidade das informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública e de Defesa Social. A lista apresenta as 50 cidades com população igual ou superior a 100 mil habitantes com as maiores taxas de estupro em 2024.