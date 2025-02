Três Lagoas é alvo de operação nacional contra exploração sexual infantil na internet

Os investigados poderão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com penas de até seis anos de reclusão, além de multa. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça a importância de denúncias sobre atividades suspeitas, que podem ser feitas por meio dos canais oficiais ou diretamente nas delegacias.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, em uma residência no bairro Jupiá, em Três Lagoas, resultando na coleta de provas digitais e na apreensão de dois celulares, um pendrive e 42 CDs/DVDs, que serão periciados para aprofundamento das investigações. A operação integra uma mobilização nacional articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab/Diopi/Senasp)

Equipes do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas participaram, nesta quarta-feira (26), da Operação Pharos, coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por meio da Delegacia de Palmas. A ação, de abrangência nacional, visa combater a aquisição, armazenamento e disseminação de material de abuso sexual infantojuvenil na internet.

Operação nacional

As investigações tiveram início em Palmas, no sul do Paraná, onde policiais civis identificaram suspeitos que utilizavam plataformas de mensagens para comercializar e disseminar esse tipo de conteúdo criminoso. Serão cumpridos nesta quarta-feira (26) 54 mandados de busca e apreensão em 49 municípios de 19 estados e no Distrito Federal.

A operação mobiliza as Polícias civis do Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.