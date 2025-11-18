Três Lagoas é campeã na categoria 58+ e vice-campeã na 45+ no 1º Festival de Vôlei Adaptado em Ilha Solteira

As equipes de vôlei adaptado da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), da Prefeitura de Três Lagoas, fizeram bonito durante a participação no 1º Festival de Vôlei Adaptado, realizado em Ilha Solteira no sábado (15). O evento reuniu mais de 200 atletas de diversos municípios, promovendo a inclusão e a prática esportiva na região.
Organizado pela prefeitura de Ilha Solteira e coordenado pelo professor Victor Hugo Matos, o festival contou com a presença de equipes de cidades como Mirandópolis, Santa Fé do Sul, Presidente Epitácio, Castilho e Lavínia, além de Três Lagoas e Água Clara. As competições foram disputadas nas categorias 45+ feminino e 58+ feminino e masculino, destacando a força e a determinação dos atletas.
Três Lagoas se destacou, conquistando o título de campeã na categoria 58+ feminino e a vice-campeã na categoria 45+ feminino, enquanto a equipe masculina garantiu a 4ª colocação. O treinador André Melo elogiou a performance dos atletas, ressaltando que o torneio serviu como uma excelente preparação para os Jogos Estaduais de Mato Grosso do Sul, que acontecerão no final deste mês em Três Lagoas.
No encerramento do evento, as equipes vencedoras foram premiadas pelo prefeito de Ilha Solteira, Sr. Rodrigo Kokim, a primeira-dama, Sra. Jaíne Bueno, e o vice-prefeito, Sr. Miguel Rocha. Em seu discurso, o prefeito agradeceu a presença de todos e enfatizou a importância do esporte para a saúde, enviando um abraço ao prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia.
A participação de Três Lagoas no festival não apenas reforçou o comprometimento da cidade com o esporte adaptado, mas também destacou a união e o espírito esportivo na região.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas