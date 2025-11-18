Três Lagoas é campeã na categoria 58+ e vice-campeã na 45+ no 1º Festival de Vôlei Adaptado em Ilha Solteira

As equipes de vôlei adaptado da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), da Prefeitura de Três Lagoas, fizeram bonito durante a participação no 1º Festival de Vôlei Adaptado, realizado em Ilha Solteira no sábado (15). O evento reuniu mais de 200 atletas de diversos municípios, promovendo a inclusão e a prática esportiva na região.

Organizado pela prefeitura de Ilha Solteira e coordenado pelo professor Victor Hugo Matos, o festival contou com a presença de equipes de cidades como Mirandópolis, Santa Fé do Sul, Presidente Epitácio, Castilho e Lavínia, além de Três Lagoas e Água Clara. As competições foram disputadas nas categorias 45+ feminino e 58+ feminino e masculino, destacando a força e a determinação dos atletas.

Três Lagoas se destacou, conquistando o título de campeã na categoria 58+ feminino e a vice-campeã na categoria 45+ feminino, enquanto a equipe masculina garantiu a 4ª colocação. O treinador André Melo elogiou a performance dos atletas, ressaltando que o torneio serviu como uma excelente preparação para os Jogos Estaduais de Mato Grosso do Sul, que acontecerão no final deste mês em Três Lagoas.