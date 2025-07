Três Lagoas é destaque nacional em assistência social

A 15ª Conferência Municipal de Assistência Social de Três Lagoas, que ocorreu no Campus II da UFMS, celebrou os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no município e reafirmou a cidade como referência nacional na área. O evento contou com a participação de Isabel Godinho, palestrante e especialista na área.

Godinho destacou a finalidade da conferência: analisar o funcionamento da política pública de proteção social do cidadão brasileiro. Os principais eixos discutidos foram o financiamento — que envolve a responsabilidade dos governos Federal, Estadual e Municipal em investir para que os serviços socioassistenciais aconteçam — e a ampliação do acesso dos usuários aos serviços e benefícios. Godinho enfatizou que a assistência social não se resume à transferência de renda e oferta de benefícios, mas abrange o acompanhamento familiar realizado por profissionais de nível superior com metodologia definida nacionalmente.

A palestrante elogiou a estrutura e o funcionamento da assistência social em Três Lagoas, ressaltando o cumprimento das metodologias e a equipe qualificada. Segundo ela, Três Lagoas se destaca no estado de Mato Grosso do Sul e é uma referência para o Brasil. “Mato Grosso do Sul hoje é referência na assistência social para o Brasil”, afirmou, baseando-se em sua experiência de ter percorrido vários estados.