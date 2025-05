Três Lagoas é o 3º município com melhor índice de desenvolvimento de MS

Três Lagoas figura entre os municípios com melhor desempenho no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) em Mato Grosso do Sul, conforme dados do levantamento referente ao ano-base de 2023, divulgados em 2025. O município aparece na 3ª posição no ranking estadual e na 281ª colocação no ranking nacional, que avalia mais de 5 mil municípios brasileiros.

O IFDM é um indicador criado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) que mede o desenvolvimento socioeconômico das cidades brasileiras com base em três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde. A nota final varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próxima de 1, maior o grau de desenvolvimento.

Desempenho de Três Lagoas

De acordo com os dados mais recentes, Três Lagoas alcançou um IFDM Geral de 0,7955, sendo considerado um município de desenvolvimento moderado-alto. O destaque fica para o indicador de Emprego & Renda, com uma excelente nota de 0,9231, o que evidencia a força do setor produtivo e industrial do município.

Em Educação, a cidade atingiu o índice de 0,7309, enquanto em Saúde obteve 0,7324. Esses números indicam um desenvolvimento consistente nessas áreas, ainda que com espaço para melhorias, especialmente no setor educacional.