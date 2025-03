Três Lagoas encerra 2024 com arrecadação de R$ 1,2 bilhão

A Prefeitura de Três Lagoas realizou uma audiência pública para prestar contas do último quadrimestre de 2024, apresentando um balanço das metas e da arrecadação municipal. O evento realizado na sexta-feira (28), contou com a participação de vereadores, ex-vereadores e secretários municipais.

De acordo com o diretor de Finanças da prefeitura, Reinaldo Anjos, a previsão inicial de arrecadação para o ano era de R$ 1,3 bilhão. Entretanto, o total arrecadado foi de R$ 1,274 bilhão, ficando ligeiramente abaixo do esperado devido à falta de repasses estaduais. “Tínhamos uma previsão de arrecadar R$ 1,3 bilhão, mas ficamos com R$ 1,274 bilhão. Perdemos cerca de R$ 40 milhões porque o Governo do Estado não repassou o FIS (Fundo de Investimento Social) e parte do Fundersul”, explicou Anjos.

Apesar dessa redução, o resultado financeiro ainda foi positivo. A execução orçamentária atingiu R$ 1,246 bilhão, gerando um superávit de aproximadamente R$ 26 milhões, que será utilizado na gestão de 2025.

Principais fontes de receita

As receitas próprias do município foram a principal fonte de arrecadação, somando R$ 500 milhões, o que representa mais de 30% do total do orçamento. Entre os impostos municipais, o ISS (Imposto sobre Serviços) foi o que mais contribuiu para os cofres da prefeitura. No nível estadual, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) foi a segunda maior fonte de receita.

“Diferente de muitos municípios que dependem majoritariamente de repasses federais e estaduais, Três Lagoas tem uma receita própria expressiva. Isso garante maior autonomia financeira para investir nas necessidades da população”, destacou o diretor de Finanças.