Três Lagoas encerra fevereiro com saldo positivo na geração de empregos

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul apresentou um excelente desempenho em fevereiro, registrando um saldo positivo de 8.333 empregos formais, conforme os dados divulgados pelo Novo Caged. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2020, refletindo o bom momento da economia estadual. Em Três Lagoas, a oferta de vagas segue em alta, impulsionada principalmente pelo setor de serviços e pela demanda gerada pelas grandes indústrias locais.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, Mato Grosso do Sul teve 41.338 admissões contra 33.005 desligamentos. Entre os municípios com maior saldo de empregos, Campo Grande lidera com 2.600 novas vagas, seguida por Inocência, que registrou 535 novas oportunidades, impulsionadas pela instalação da fábrica de celulose da Arauco.

Três Lagoas também está entre os destaques, consolidando sua posição como um dos principais polos econômicos do estado. Conhecida como a capital nacional da celulose, a cidade registrou um saldo positivo de 330 vagas formais. A Casa do Trabalhador de Três Lagoas tem disponibilizado diariamente mais de 200 oportunidades de emprego, refletindo o dinamismo do mercado local.

Segundo Sidney de Abreu, diretor da Casa do Trabalhador, a cidade tem registrado uma média de 200 vagas abertas diariamente. “Três Lagoas tem se destacado na oferta de empregos, mas no geral, o estado todo tem mostrado um cenário positivo, com muitas vagas e uma crescente dificuldade para preenchê-las”, afirmou.