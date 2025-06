Três Lagoas enfrenta baixa nas doações de sangue com estoques comprometidos

Três Lagoas inicia o “Junho Vermelho”, campanha nacional de incentivo à doação de sangue, em um momento crucial. Temperaturas em declínio e a alta incidência de doenças como a dengue e outras arboviroses resultaram em uma queda significativa nas doações, impactando os estoques do Hemosul na cidade.

A coordenadora do Hemosul de Três Lagoas, Karine Barros, detalha as ações e os critérios para doação. “As pessoas que têm de 16 até 60 anos para fazerem a primeira doação e que devem estar gozando de boa saúde, devem comparecer ao Hemosul, levando um documento oficial com foto, ir bem alimentado. Serão muito bem-vindos”.

O mês de junho é dedicado ao incentivo à doação. O Dia Mundial do Doador de Sangue é celebrado em 14 de junho. Para este mês, o Hemosul firmou parcerias com empresas para realizar campanhas de doação, entre os funcionários, e aos sábados, a fim de atender à demanda aproveitando a disponibilidade dos trabalhadores.

Queda nas doações

Karine expressou preocupação com a situação dos estoques.“Na segunda quinzena do mês de maio, infelizmente, devido ao frio e dengue e outras arboviroses, nós tivemos uma queda no número significativo”, lamentou.