Três Lagoas enfrenta crise na cobertura de celular e dados móveis; consumidores relatam prejuízos

A falta de sinal de celular e a instabilidade da internet móvel continuam sendo motivo de reclamações em Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Em alguns bairros, o telefone simplesmente não funciona, deixando moradores incomunicáveis.

O pedreiro Júnior Marinheiro é um dos muitos moradores que dependem do celular para trabalhar e foram prejudicados por falhas na rede. Ele contou que foi vítima de uma venda casada ao contratar um pacote de internet fixa e móvel, mas o serviço nunca funcionou corretamente.

“Fiz a portabilidade achando que o sinal seria melhor, mas o chip não pegou. Fui várias vezes na loja e nada foi resolvido. Mesmo sem usar, continuam me cobrando uma conta que não devo”, desabafou.

O caso de Júnior está sendo analisado na Justiça, onde ele busca o reembolso e o cancelamento do contrato com a operadora.

De acordo com o Procon de Três Lagoas, apenas em 2025 já foram registradas 342 reclamações contra operadoras de telefonia móvel. A maioria das queixas envolve queda de sinal, cobrança indevida e falhas na conexão.

O diretor do órgão, Edson Soares de Goes Junior, afirmou que as equipes têm buscado reforçar a fiscalização e manter diálogo com as operadoras para garantir que o serviço cumpra as normas do Código de Defesa do Consumidor.