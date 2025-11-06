Veículos de Comunicação
Sem sinal

Três Lagoas enfrenta crise na cobertura de celular e dados móveis; consumidores relatam prejuízos

Em alguns bairros, o telefone simplesmente não funciona, deixando moradores incomunicáveis

Pedro Tergolino

Enquanto outras cidades do estado ampliam o acesso às redes 4G e 5G, Três Lagoas ainda enfrenta áreas sem cobertura e uma população que sofre com prejuízos diários. Foto: Reprodução/TVC HD.
Enquanto outras cidades do estado ampliam o acesso às redes 4G e 5G, Três Lagoas ainda enfrenta áreas sem cobertura e uma população que sofre com prejuízos diários. Foto: Reprodução/TVC HD.

A falta de sinal de celular e a instabilidade da internet móvel continuam sendo motivo de reclamações em Três Lagoas, a terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul. Em alguns bairros, o telefone simplesmente não funciona, deixando moradores incomunicáveis.

O pedreiro Júnior Marinheiro é um dos muitos moradores que dependem do celular para trabalhar e foram prejudicados por falhas na rede. Ele contou que foi vítima de uma venda casada ao contratar um pacote de internet fixa e móvel, mas o serviço nunca funcionou corretamente.

“Fiz a portabilidade achando que o sinal seria melhor, mas o chip não pegou. Fui várias vezes na loja e nada foi resolvido. Mesmo sem usar, continuam me cobrando uma conta que não devo”, desabafou.

O caso de Júnior está sendo analisado na Justiça, onde ele busca o reembolso e o cancelamento do contrato com a operadora.

De acordo com o Procon de Três Lagoas, apenas em 2025 já foram registradas 342 reclamações contra operadoras de telefonia móvel. A maioria das queixas envolve queda de sinal, cobrança indevida e falhas na conexão.

O diretor do órgão, Edson Soares de Goes Junior, afirmou que as equipes têm buscado reforçar a fiscalização e manter diálogo com as operadoras para garantir que o serviço cumpra as normas do Código de Defesa do Consumidor.

“Estamos em contato diário com a Anatel para melhorar o atendimento e a fiscalização. Nosso objetivo é cobrar das operadoras um serviço eficiente e contínuo”, destacou.

O advogado Victor Druzian, especialista em direito do consumidor, explicou que falhas constantes no serviço de telefonia configuram má prestação de serviço e garantem ao consumidor o direito à rescisão contratual sem multa, além de possíveis indenizações.

“Quando o serviço contratado não é entregue, o consumidor pode pedir o cancelamento sem pagar taxa, reaver valores cobrados indevidamente e até pleitear danos morais, dependendo do caso”, esclareceu.

Em nota, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul informou que ainda não recebeu denúncias formais sobre o problema em Três Lagoas, mas ressaltou que falhas recorrentes na telefonia e internet configuram descumprimento contratual.

O órgão reforçou que consumidores podem registrar reclamações na Ouvidoria do MPMS, que atua na defesa dos direitos do consumidor.

A equipe da TVC procurou as principais operadoras que atuam em Três Lagoas. Até o fechamento da reportagem, nenhuma havia se pronunciado oficialmente, mas informações disponíveis em seus sites apontam:

  • Vivo: afirma que a cobertura pode variar entre bairros e disponibiliza ferramenta online para consulta da qualidade do sinal.
  • Claro: diz oferecer serviços nas redes 2G, 3G, 4G e 5G, com atendimento por fibra óptica em Três Lagoas.
  • TIM: informa possuir cobertura 4G em toda a cidade e participar de projetos-piloto de 5G, embora a disponibilidade ainda dependa de cada região.

Enquanto outras cidades do estado ampliam o acesso às redes 4G e 5G, Três Lagoas ainda enfrenta áreas sem cobertura e uma população que sofre com prejuízos diários.

O problema se agrava pelo fato de o município ser o maior polo industrial de Mato Grosso do Sul, o que exige comunicação rápida e estável.

