Três Lagoas enfrenta desafios no preenchimento de vagas de emprego

Três Lagoas começou 2024 com um mercado de trabalho aquecido e diversas oportunidades de emprego. Somente nesta semana, a Casa do Trabalhador da cidade disponibilizou mais de 200 vagas, com uma média diária superior a 100 ofertas em diferentes setores. No entanto, a dificuldade em preencher algumas posições ainda é um desafio.

As oportunidades incluem vagas para vendedor, servente de pedreiro, recepcionista, atendente, assistente administrativo, carpinteiro de obras, costureira, balconista de lanchonete, analista de logística de transportes, entre outras. O diretor da Casa do Trabalhador, Jean Carlos, destaca a importância do atendimento presencial para que os candidatos acompanhem as vagas atualizadas. O órgão funciona na Rua Munir Thomé, número 86, no centro de Três Lagoas, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.