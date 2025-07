Três Lagoas entrega 448 óculos gratuitos e reduz fila para consultas oftalmológicas em cerca de 70%

Quatrocentos e quarenta e oito pessoas foram beneficiadas com o novo fluxo implantado pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na oferta de óculos gratuito à população, com atendimento centralizado no Centro de Especialidades Médicas (CEM). A iniciativa faz parte do Plano de Governo do prefeito Cassiano Maia, que prevê a unificação dos serviços oftalmológicos em um único local, com o objetivo de melhorar a qualidade da assistência ao paciente e reduzir custos operacionais.

Desde fevereiro deste ano, todas as etapas do processo de concessão de óculos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) passaram a ocorrer dentro do próprio CEM, promovendo mais agilidade, comodidade e eficiência para o munícipe.

COMO FUNCIONA O NOVO FLUXO

Primeiro atendimento:

O cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar uma consulta com clínico geral, que fará o encaminhamento para o oftalmologista no CEM.

Consulta no CEM:

No dia da consulta, o médico oftalmologista realiza a avaliação e, caso detecte necessidade de uso de óculos, informa ao paciente sobre a possibilidade de recebimento gratuito do item, desde que este atenda aos critérios sociais estabelecidos.

Triagem social no próprio CEM:

A equipe de assistentes sociais, que antes atuava no setor de medicamentos especiais, agora está alocada diretamente no CEM, facilitando o processo para o paciente, que não precisa se deslocar para outros setores.

CRITÉRIOS PARA RECEBER OS ÓCULOS

A triagem verifica se o paciente:

• Está cadastrado no serviço social;

• Reside no município de Três Lagoas;

• Possui baixa renda familiar;

• Faz uso de medicamentos contínuos ou possui outros tratamentos no SUS;

• Se enquadra nos critérios através de uma avaliação individual do histórico no SUS.