Três Lagoas esclarece sobre aumento de pernilongos e orienta população sobre medidas preventivas

Com as reclamações, muitos moradores têm solicitado a aplicação da borrifação, conhecida popularmente como “fumacê”

Redação RCN67

A aplicação frequente e sem controle de inseticidas pode causar resistência nos mosquitos, reduzindo a eficácia dos produtos. Foto: Arquivo.
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa à população sobre o aumento de pernilongos registrados nos últimos dias em diversos bairros da cidade.

De acordo com a coordenação de Endemias, o pernilongo comum (Culex quinquefasciatus) tem se desenvolvido em grande quantidade, principalmente em fossas, bueiros e locais com acúmulo de água, o que favorece a sua proliferação e a consequente presença em residências.

Fumacê só em casos de epidemia

Com as reclamações, muitos moradores têm solicitado a aplicação da borrifação, conhecida popularmente como “fumacê”. No entanto, a Secretaria de Saúde esclarece que a aplicação do UBV pesado (Ultra Baixo Volume) só pode ser realizada em situações de surto ou epidemia, quando há risco comprovado à saúde pública.

Já a borrifação com bomba costal motorizada é utilizada apenas em locais específicos, em casos notificados, delimitando áreas de ação. O produto disponibilizado tem finalidade exclusiva para esse tipo de ocorrência, e sua utilização exige prestação de contas oficial e rigorosa.

Uso indiscriminado traz riscos

A aplicação frequente e sem controle de inseticidas pode causar resistência nos mosquitos, reduzindo a eficácia dos produtos. Além disso, o uso inadequado pode gerar desequilíbrio ambiental, afetando insetos benéficos, como as abelhas, e predadores naturais dos mosquitos.

Orientações à população

A Prefeitura reforça que, embora compreensível o incômodo causado, a colaboração da população é essencial para reduzir a presença de pernilongos. Algumas medidas simples podem ajudar:

  • Manter caixas d’água, ralos e fossas sempre vedados;
  • Evitar acúmulo de água em recipientes, quintais e calhas;
  • Manter bueiros limpos e livres de resíduos que favoreçam o acúmulo de água;
  • Usar telas em janelas e portas para reduzir a entrada dos insetos nas residências;
  • Usar repelentes;
  • Usar inseticidas em casa e no trabalho, se possível.

A Secretaria de Saúde destaca que segue monitorando a situação e orienta a população a manter os cuidados preventivos em suas residências.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

