Três Lagoas esclarece sobre aumento de pernilongos e orienta população sobre medidas preventivas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa à população sobre o aumento de pernilongos registrados nos últimos dias em diversos bairros da cidade.

De acordo com a coordenação de Endemias, o pernilongo comum (Culex quinquefasciatus) tem se desenvolvido em grande quantidade, principalmente em fossas, bueiros e locais com acúmulo de água, o que favorece a sua proliferação e a consequente presença em residências.

Fumacê só em casos de epidemia

Com as reclamações, muitos moradores têm solicitado a aplicação da borrifação, conhecida popularmente como “fumacê”. No entanto, a Secretaria de Saúde esclarece que a aplicação do UBV pesado (Ultra Baixo Volume) só pode ser realizada em situações de surto ou epidemia, quando há risco comprovado à saúde pública.

Já a borrifação com bomba costal motorizada é utilizada apenas em locais específicos, em casos notificados, delimitando áreas de ação. O produto disponibilizado tem finalidade exclusiva para esse tipo de ocorrência, e sua utilização exige prestação de contas oficial e rigorosa.

Uso indiscriminado traz riscos