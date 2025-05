Transporte público em Três Lagoas será gratuito por uma semana

A nova frota de ônibus do transporte público começou a operar, em Três Lagoas, nesta segunda-feira (5). Ao todo, são 12 veículos, sendo dez em circulação e dois de reserva, todos modernos, confortáveis e adaptados. Entre as novidades, os novos ônibus contam com conexão Wi-Fi gratuita, entradas USB para carregamento de celulares, ar-condicionado, acessibilidade para pessoas com deficiência e câmeras de monitoramento interno. De acordo com o prefeito Cassiano Maia, a presença das câmeras ajudará a inibir situações como assédio no transporte coletivo.

De acordo com a prefeitura, o transporte será gratuito durante toda a semana (de 5 a 10 de maio), em todas as linhas urbanas.