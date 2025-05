Três Lagoas exporta mais de R$ 840 mi no primeiro quadrimestre

Três Lagoas manteve a liderança entre os municípios exportadores de Mato Grosso do Sul nos quatro primeiros meses de 2025, com um total de US$ 154 milhões em exportações, o equivalente a cerca de R$ 841 milhões, considerando a cotação média do dólar no período (R$ 5,46).

Apesar do desempenho em valor, o volume de produtos exportados pela cidade caiu 29,61%, passando de 445 mil toneladas em 2024 para 335 mil toneladas neste ano.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Três Lagoas respondeu por 18,65% de tudo o que Mato Grosso do Sul exportou entre janeiro e abril, mantendo a primeira posição no ranking estadual. No mesmo período do ano passado, a cidade já havia liderado as vendas externas com participação de 21,61%.