Três Lagoas exportou mais de R$ 1 bilhão no primeiro mês do ano

Três Lagoas manteve sua posição de destaque como principal exportador de Mato Grosso do Sul em janeiro de 2025. O município registrou um volume de exportação de US$ 229.911.356, o que representa um crescimento de 30,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando exportou US$ 175.743.020. Convertendo para a moeda nacional, com a taxa de câmbio média de 6,0265 BRL/USD, o valor equivale a aproximadamente R$ 1,38 bilhão.

O principal produto exportado por Três Lagoas foi a celulose, consolidando a força das indústrias do setor no município e no estado. O setor de papel e celulose se manteve como carro-chefe da economia estadual, representando 53,3% do total das exportações do MS, com um faturamento de US$ 394,1 milhões, um aumento expressivo de 186,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Ribas do Rio Pardo

Outro destaque do mês foi Ribas do Rio Pardo, que registrou um crescimento impressionante de 5.933% no volume exportado em comparação a janeiro de 2024. A cidade ficou em segundo lugar no ranking estadual, com 25,1% de participação no total exportado por Mato Grosso do Sul. O desempenho de Ribas do Rio Pardo também está diretamente ligado à indústria de celulose, impulsionado pelo início das atividades da nova unidade da Suzano, que ampliou significativamente a capacidade de produção e exportação do setor.

ESTADO

No contexto geral, Mato Grosso do Sul teve um superávit de US$ 529 milhões na balança comercial de janeiro de 2025, um crescimento de quase 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado exportou um total de US$ 739 milhões no mês, um aumento de 0,9%. Além da celulose, a carne bovina também teve uma participação relevante, somando US$ 102,5 milhões, o que representa 13,9% do total exportado pelo estado.

A Indústria de Transformação se destacou, com crescimento de 51,9% no valor exportado e 47,8% no volume. Em contrapartida, a Agropecuária registrou uma queda acentuada de 86% na movimentação e 85,7% no volume exportado. A Indústria Extrativa também sofreu retração de 25,3% na receita.

Mercados