Três Lagoas fará censo para mapear a população em situação de rua no município

Com o objetivo de compreender melhor o perfil da população em situação de rua, será realizado, em Três Lagoas, um censo municipal. A iniciativa foi definida durante uma reunião promovida pela Prefeitura na última terça-feira (22), dando continuidade às tratativas iniciadas na semana anterior.

Durante o encontro, foi destacada a importância de um diagnóstico atualizado para embasar políticas públicas mais eficazes. Por isso, o levantamento incluirá dados como naturalidade, escolaridade, raça, gênero, uso de substâncias químicas, histórico de internações e interesse em tratamento. As informações serão coletadas por meio de entrevistas com assinaturas voluntárias.

Além disso, será feito um mapeamento dos locais da cidade com maior concentração dessa população. Dessa forma, espera-se viabilizar ações mais direcionadas e com maior impacto social.

Trabalho contínuo

A reunião contou com a participação da primeira-dama Kelly Abonizio; da vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli; bem como de representantes do Consultório na Rua, Centro POP, Acolhimento POP e equipes de abordagem social.

Anteriormente, no dia 15 de abril, um primeiro encontro já havia sido realizado com representantes das secretarias de Saúde, Assistência Social, Governo e Políticas Públicas, além da Polícia Militar. Na ocasião, foi enfatizada pelo prefeito Cassiano Maia a necessidade de integração entre os setores públicos para garantir acolhimento, dignidade e reinserção social às pessoas em situação de rua.

Nova reunião

Por fim, uma nova reunião foi agendada para o mês de maio. Nessa oportunidade, será apresentado o resultado do censo, além do planejamento das próximas ações baseadas nos dados levantados. Com isso, espera-se que as decisões futuras sejam tomadas com base em informações concretas, ampliando a efetividade das políticas públicas voltadas à população vulnerável.