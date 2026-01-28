Três Lagoas inicia aplicação do Nirsevimabe para prevenir bronquiolite em crianças 

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a partir de 2 de fevereiro, terá início no município a aplicação do Nirsevimabe, medicamento indicado para a prevenção de infecções respiratórias graves causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebês.

A ação integra a estratégia de imunização coordenada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como objetivo reforçar a proteção dos bebês, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios. O Nirsevimabe atua como um anticorpo monoclonal, oferecendo proteção eficaz contra o VSR, um dos principais responsáveis por casos de bronquiolite e internações em crianças pequenas.

PARA RECÉM-NASCIDOS

Em Três Lagoas, os recém-nascidos com menos de 37 semanas de gestação serão atendidos diretamente no Hospital Auxiliadora. Caso o bebê apresente alguma comorbidade diagnosticada ainda durante a internação, a aplicação do medicamento poderá ser realizada no próprio hospital.

PARA DEMAIS CRIANÇAS