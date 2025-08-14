Três Lagoas inicia “dose zero” do sarampo após surto na Bolívia

Iniciou nesta quinta-feira (14), pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação da chamada dose zero da vacina contra o sarampo nas Unidades de Saúde da Família (USF). A medida segue orientação do Ministério da Saúde e visa proteger crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias diante do aumento de casos da doença na América do Sul e em estados próximos.

O sarampo voltou a circular no continente. Somente na Bolívia, país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, já foram registrados 229 casos em 2025. No Brasil, 22 casos importados foram confirmados, a maioria no Tocantins. Embora o país tenha recebido, em novembro do ano passado, o certificado de “país livre do sarampo”, a baixa adesão vacinal e movimentos antivacina têm favorecido o retorno da doença.

A dose zero é uma aplicação extra de proteção contra o sarampo e não substitui as vacinas previstas no calendário regular — a tríplice viral, aos 12 meses, e o reforço aos 15 meses. Ela pode ser aplicada na forma de dupla viral (sarampo e rubéola) ou tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba).

Segundo a enfermeira, Fernanda Nery da Central de Imunização da SMS, a estratégia é preventiva. “Com a proximidade de regiões que já registram casos e a alta capacidade de transmissão do vírus, estamos ampliando a proteção dos nossos pequenos antes mesmo da idade habitual da primeira dose.”