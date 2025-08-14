Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

SAÚDE

Três Lagoas inicia “dose zero” do sarampo após surto na Bolívia

No Brasil, 22 casos importados foram confirmados, a maioria no Tocantins

Redação RCN67

O sarampo é uma doença infecciosa grave e altamente contagiosa. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Foto: Divulgação.
O sarampo é uma doença infecciosa grave e altamente contagiosa. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Foto: Divulgação.

Iniciou nesta quinta-feira (14), pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação da chamada dose zero da vacina contra o sarampo nas Unidades de Saúde da Família (USF). A medida segue orientação do Ministério da Saúde e visa proteger crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias diante do aumento de casos da doença na América do Sul e em estados próximos.

O sarampo voltou a circular no continente. Somente na Bolívia, país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, já foram registrados 229 casos em 2025. No Brasil, 22 casos importados foram confirmados, a maioria no Tocantins. Embora o país tenha recebido, em novembro do ano passado, o certificado de “país livre do sarampo”, a baixa adesão vacinal e movimentos antivacina têm favorecido o retorno da doença.

A dose zero é uma aplicação extra de proteção contra o sarampo e não substitui as vacinas previstas no calendário regular — a tríplice viral, aos 12 meses, e o reforço aos 15 meses. Ela pode ser aplicada na forma de dupla viral (sarampo e rubéola) ou tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba).

Segundo a enfermeira, Fernanda Nery da Central de Imunização da SMS, a estratégia é preventiva. “Com a proximidade de regiões que já registram casos e a alta capacidade de transmissão do vírus, estamos ampliando a proteção dos nossos pequenos antes mesmo da idade habitual da primeira dose.”

Notícias Relacionadas

O sarampo é uma doença infecciosa grave e altamente contagiosa. Uma pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Entre os sintomas estão febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. Em casos graves, pode levar à morte.

A vacinação está disponível em todas as USFs de Três Lagoas, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento das unidades. É necessário apresentar cartão de vacina e documento da criança.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos