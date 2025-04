Três Lagoas inicia obras de pavimentação em 13 bairros

A Prefeitura de Três Lagoas deu início, neste ano, a um amplo pacote de obras de infraestrutura que contempla a pavimentação asfáltica e a implantação de sistemas de drenagem em 13 bairros do município. A meta da gestão é entregar a cidade com todas as ruas asfaltadas até o final de 2026.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias, os serviços já começaram em regiões como Vila Verde, Violeta, Chácara Eldorado, Imperial e Jardim das Primaveras. “Algumas obras já estão acontecendo nessas áreas, onde a implantação inclui toda a parte de drenagem e pavimentação”, explicou o secretário.

Outras frentes de trabalho estão em fase de habilitação em sete bairros adicionais. A proposta da gestão municipal é transformar todas as ruas de terra em vias pavimentadas até o final do próximo ano. “Nosso prefeito se propôs a, até o fim de 2026, entregar a cidade pavimentada. Se não 100% concluída, pelo menos com as obras em andamento”, afirmou Dias.

Reação dos Moradores e Desafios nas Obras

Para os moradores, a promessa é recebida com cautela. Moradora há mais de 20 anos no bairro Osmar Dutra, Fátima Pereira Garcia diz que ainda está desconfiada. “Eu só vou acreditar na hora que eu ver. A expectativa é grande, mas já prometeram outras vezes e não cumpriram. Vamos ver se agora vai”, declarou.

Alguns bairros, como Jardim Mercante e Wilson Carvalho Viana, exigiram atenção especial por conta de problemas antigos com drenagem. Segundo o secretário, houve complicações durante as obras na Wilson Carvalho Viana, onde a rede de drenagem coincidiu com tubulações de água e esgoto, o que atrasou o cronograma. “Foi um problema que se arrastava há muitos anos, mas conseguimos resolver”, disse.

Previsão de Conclusão das Obras

A previsão é que os primeiros três bairros com obras já iniciadas sejam concluídos e entregues até o meio de 2025. As ordens de serviço para os demais bairros devem ser emitidas ainda neste ano.