Início Três Lagoas JPNews

Obras

Três Lagoas inicia pavimentação no bairro Quinta da Lagoa

O objetivo é melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança para motoristas e pedestres e valorizar ainda mais a região

Redação RCN67

A obra contempla, aproximadamente, 792 metros lineares de vias, o que corresponde a cerca de 7.128 m² de área pavimentada, feita com material, mão de obra e maquinários próprios da Prefeitura. Foto: Divulgação.
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP), iniciou os serviços de pavimentação asfáltica no bairro Quinta da Lagoa.

A obra contempla, aproximadamente, 792 metros lineares de vias, o que corresponde a cerca de 7.128 m² de área pavimentada, feita com material, mão de obra e maquinários próprios da Prefeitura.

Com a execução, o objetivo é melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança para motoristas e pedestres e valorizar ainda mais a região, levando qualidade de vida aos moradores.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

