Três Lagoas inicia pavimentação no bairro Quinta da Lagoa

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), pela Diretoria de Serviços Públicos (DSP), iniciou os serviços de pavimentação asfáltica no bairro Quinta da Lagoa.

A obra contempla, aproximadamente, 792 metros lineares de vias, o que corresponde a cerca de 7.128 m² de área pavimentada, feita com material, mão de obra e maquinários próprios da Prefeitura.