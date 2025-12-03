Três Lagoas inicia programação da campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência “Halley Coimbra Ribeiro Junqueira” (Cram) da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), continua com à campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, uma mobilização realizada em mais de 160 países e que, no Brasil, acontece desde 2003.

A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a violência doméstica e familiar, divulgar os serviços disponíveis na rede de proteção às mulheres e fortalecer o debate sobre políticas públicas, mecanismos legais e estratégias de enfrentamento, incluindo a eficácia da Lei Maria da Penha. Além disso, a campanha reforça a importância da participação comunitária, especialmente dos homens, na construção de uma sociedade mais segura e igualitária.

A programação municipal segue entre os dias 20 de novembro e 12 de dezembro, com diversas ações educativas e preventivas:

• 20/11 a 10/12 – Entrevistas e Mural Temático

Durante todo o período da campanha, serão realizadas entrevistas nos veículos de comunicação locais, reforçando informações sobre direitos, canais de denúncia e acolhimento.

No CRAM, um mural especial ficará disponível destacando o Dia da Consciência Negra e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, conectando a luta antirracista ao enfrentamento da violência de gênero.

• 03/12 – Roda de Conversa e Aulas Abertas

Às 17h30, no Ginásio de Esportes, técnicas do CRAM promovem uma roda de conversa sobre os serviços oferecidos à população. Em seguida, haverá aula de Rit Box com a professora Fabiana e aula de defesa pessoal. O evento é aberto ao público.

• 05/12 – Campanha do Laço Branco

Às 8h, no SSPM, servidores municipais do sexo masculino participam de uma roda de conversa especial reforçando o papel dos homens no combate à violência contra as mulheres, dentro da campanha internacional do “Laço Branco”.