Três Lagoas inicia programação da campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência “Halley Coimbra Ribeiro Junqueira” (Cram) da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), continua com à campanha internacional “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, uma mobilização realizada em mais de 160 países e que, no Brasil, acontece desde 2003.
A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a violência doméstica e familiar, divulgar os serviços disponíveis na rede de proteção às mulheres e fortalecer o debate sobre políticas públicas, mecanismos legais e estratégias de enfrentamento, incluindo a eficácia da Lei Maria da Penha. Além disso, a campanha reforça a importância da participação comunitária, especialmente dos homens, na construção de uma sociedade mais segura e igualitária.
A programação municipal segue entre os dias 20 de novembro e 12 de dezembro, com diversas ações educativas e preventivas:
• 20/11 a 10/12 – Entrevistas e Mural Temático
Durante todo o período da campanha, serão realizadas entrevistas nos veículos de comunicação locais, reforçando informações sobre direitos, canais de denúncia e acolhimento.
No CRAM, um mural especial ficará disponível destacando o Dia da Consciência Negra e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, conectando a luta antirracista ao enfrentamento da violência de gênero.
• 03/12 – Roda de Conversa e Aulas Abertas
Às 17h30, no Ginásio de Esportes, técnicas do CRAM promovem uma roda de conversa sobre os serviços oferecidos à população. Em seguida, haverá aula de Rit Box com a professora Fabiana e aula de defesa pessoal. O evento é aberto ao público.
• 05/12 – Campanha do Laço Branco
Às 8h, no SSPM, servidores municipais do sexo masculino participam de uma roda de conversa especial reforçando o papel dos homens no combate à violência contra as mulheres, dentro da campanha internacional do “Laço Branco”.
• 10/12 – Ação “Luzes por Elas”
O encerramento da campanha acontece no Dia Internacional dos Direitos Humanos, às 18h, no Deck da Lagoa Maior, com a ação simbólica “Luzes por Elas”.
• 12/12 – Panfletagem e Orientações
Das 7h às 17h, na Câmara de Vereadores, será montado um stand em parceria com o IST, com distribuição de materiais informativos e orientações sobre a rede de apoio e canais de denúncia.
De acordo com o CRAM, o foco central da campanha é garantir que todas as mulheres de Três Lagoas conheçam seus direitos e saibam como buscar ajuda quando necessário. A mobilização reforça a importância da união entre poder público e comunidade para promover ambientes seguros e acolhedores.
Priorizando sempre o objetivo de proporcionar que todas as mulheres do nosso município estejam cientes de seus direitos e saibam onde encontrar apoio. A participação ativa de toda a comunidade, em especial dos homens, é essencial para construirmos uma sociedade mais segura e equitativa.
