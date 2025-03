Três Lagoas inicia vacinação contra a Influenza antes do calendário nacional

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciará a Campanha de Vacinação contra a Influenza no dia 1º de abril, antecipando-se ao calendário nacional, que começa em 7 de abril. A primeira remessa, com 3 mil doses, permitirá a aplicação do imunizante em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs).

A meta de 90% de cobertura vacinal se aplica a três grupos prioritários: crianças, gestantes e idosos. Os demais grupos também devem se vacinar, sem essa meta específica, totalizando 49.332 doses previstas.

Público-alvo da vacinação:

✔ Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

✔ Idosos a partir de 60 anos

✔ Gestantes e puérperas

✔ Profissionais de saúde

✔ Professores

✔ Pessoas com doenças crônicas e com deficiência

✔ Forças de segurança e salvamento

✔ Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo

A SMS reforça a importância da vacinação para reduzir complicações, internações e a circulação do vírus, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.