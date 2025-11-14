Três Lagoas intensifica ações contra o Aedes Aegypti em reunião do Comitê Municipal

O Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes, estiveram reunidos na manhã de sexta-feira (14), em mais uma reunião para definir metas e estratégias para o enfrentamento ao mosquito Aedes Aegypti.

As reuniões estão acontecendo de forma mensalmente, devido ao período chuvoso em Três Lagoas, como objetivo contribuir na luta contra o Aedes Aegypti, discutindo e debatendo ideias para ações de contenção do número de casos notificados e suspeitos de dengue registrados no município.