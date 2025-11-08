Três Lagoas intensifica ações do Novembro Azul

Novembro é o mês dedicado aos cuidados de saúde dos homens, e por isso, diversas ações relacionadas às campanhas do Novembro Azul acontecem com o objetivo de conscientizar homens sobre a importância da prevenção e da realização de exames, para possíveis diagnósticos precoces.
Em Três Lagoas, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde realizará plantões ao longo do mês para, justamente, orientar e conscientizar o público masculino. Segundo informações do Centro Oncológico do Hospital Auxiliadora, atualmente, 72 pacientes da macrorregião estão em tratamento em Três Lagoas.
O cronograma é bastante amplo, e será distribuído por USF – Unidade de Saúde da Família. O diretor de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, o médico Vinícius Neves, afirmou que cada uma delas fará uma ação diferente para que os homens tenham acesso a exames, principalmente aos fins de semana. “Muitos homens não se preocupam muito com a saúde, ou não têm tempo por conta do trabalho, por isso desses plantões. Os homens poderão ir às unidades, conversar com os profissionais, além de fazer exames, coletas e agendamentos. A prevenção ainda é o melhor remédio”, destacou o médico.
As recomendações para os homens seguem os critérios do Ministério da Saúde. Após os 40 anos de idade, consultar um profissional para a realização dos exames preventivos. “Sempre é importante manter os exames em dia, realizar exames de glicemia, aferição de pressão, e claro, cessar o uso de cigarros, diminuir o consumo de álcool e praticar exercícios físicos. Sabemos que uma das melhores formas de se prevenir contra o câncer de próstata são os hábitos de vida que o paciente tem, por tanto, levar uma vida mais saudável, pode ajudar no diagnóstico negativo para a presença da doença”, enfatizou.
Ainda dentro das ações que serão realizadas em todas as USFs, a secretaria informou que os procedimentos de vasectomia serão regulados e realizados pelo Centro de Especialidades Médicas, o CEM.
É importante que os pacientes interessados procurem sua USF de referência , e se coloquem como interessado. Caso o paciente atenda os requisitos estabelecidos, será encaminhado para o sistema de planejamento familiar, passará por atendimento psicológico e então iniciará a montagem do processo e só então passará pelo procedimento.