Três Lagoas intensifica ações do Novembro Azul

Unidades de Saúde da Família terão horários especiais para atender população

Ygor Andrade

Unidades de Saúde da Família terão horários especiais para atender população.
Unidades de Saúde da Família terão horários especiais para atender população. Divulgação.

Novembro é o mês dedicado aos cuidados de saúde dos homens, e por isso, diversas ações relacionadas às campanhas do Novembro Azul acontecem com o objetivo de conscientizar homens sobre a importância da prevenção e da realização de exames, para possíveis diagnósticos precoces.

Em Três Lagoas, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde realizará plantões ao longo do mês para, justamente, orientar e conscientizar o público masculino. Segundo informações do Centro Oncológico do Hospital Auxiliadora, atualmente, 72 pacientes da macrorregião estão em tratamento em Três Lagoas.

O cronograma é bastante amplo, e será distribuído por USF – Unidade de Saúde da Família. O diretor de Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde, o médico Vinícius Neves, afirmou que cada uma delas fará uma ação diferente para que os homens tenham acesso a exames, principalmente aos fins de semana. “Muitos homens não se preocupam muito com a saúde, ou não têm tempo por conta do trabalho, por isso desses plantões. Os homens poderão ir às unidades, conversar com os profissionais, além de fazer exames, coletas e agendamentos. A prevenção ainda é o melhor remédio”, destacou o médico.

As recomendações para os homens seguem os critérios do Ministério da Saúde. Após os 40 anos de idade, consultar um profissional para a realização dos exames preventivos. “Sempre é importante manter os exames em dia, realizar exames de glicemia, aferição de pressão, e claro, cessar o uso de cigarros, diminuir o consumo de álcool e praticar exercícios físicos. Sabemos que uma das melhores formas de se prevenir contra o câncer de próstata são os hábitos de vida que o paciente tem, por tanto, levar uma vida mais saudável, pode ajudar no diagnóstico negativo para a presença da doença”, enfatizou.

Ainda dentro das ações que serão realizadas em todas as USFs, a secretaria informou que os procedimentos de vasectomia serão regulados e realizados pelo Centro de Especialidades Médicas, o CEM.

É importante que os pacientes interessados procurem sua USF de referência , e se coloquem como interessado. Caso o paciente atenda os requisitos estabelecidos, será encaminhado para o sistema de planejamento familiar, passará por atendimento psicológico e então iniciará a montagem do processo e só então passará pelo procedimento.

