Três Lagoas intensifica campanha contra a gripe, mas cobertura ainda está longe da meta

Com o avanço do outono e a proximidade do inverno, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas intensifica as ações da campanha de vacinação contra a gripe. Apesar dos esforços, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários ainda está aquém do esperado. Segundo a enfermeira Fernanda Nery, da Central de Imunização, apenas 28% desse público foi imunizado até o momento — número bem distante da meta de 90%.

Para tentar reverter esse cenário, a secretaria tem adotado estratégias diárias durante a campanha e reforçado o atendimento em locais alternativos, como a feira municipal e todas as unidades de saúde da cidade que funcionaram neste final de semana.

“É sempre muito importante falar sobre vacinação. É um modo eficaz de prevenção, principalmente nessa época do ano, em que aumentam as doenças respiratórias. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde”, destacou Fernanda.