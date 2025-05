Três Lagoas investe em capacitação e busca modernizar licitações com participação no "Licicomp"

Servidores da Secretaria Municipal de Governo (SEGOV) marcaram presença na 1º Congresso Estadual de Licitações e Compras Públicas (Licicomp), realizado entre os dias 6 e 8 de maio, em Campo Grande. A participação representa um passo estratégico para o aprimoramento da gestão municipal.

O evento reuniu especialistas, gestores e legisladores de 64 municípios sul-mato-grossenses e teve como foco central a modernização das contratações públicas à luz da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Durante o congresso, foram discutidos os pilares das contratações modernas, com ênfase em planejamento e governança. A nova legislação exige dos entes públicos uma abordagem mais estratégica, priorizando o planejamento, a transparência e a eficiência dos processos. Nesse contexto, a participação dos servidores de Três Lagoas no Licicomp é fundamental para alinhar as práticas municipais às diretrizes nacionais, promovendo uma gestão mais eficaz e responsável.

CAPACITAÇÃO E TROCA DE EXPERIÊNCIAS