Três Lagoas já modernizou 5 mil pontos e enfrenta problema com furtos de fios

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), em parceria com o Consórcio Administrativo Brilha Três Lagoas SPE S.A, detalhou o andamento da modernização da iluminação pública no município. O projeto segue um cronograma técnico estruturado por etapas e contempla ruas, avenidas, praças, parques e áreas como os piscinões, alcançando todas as regiões da cidade.



De acordo com a Seintra, a primeira fase da modernização teve início em outubro do ano passado e já resultou na substituição de cerca de 5 mil pontos de iluminação, de um total estimado em 25 mil. Atualmente, dez equipes atuam simultaneamente em diferentes bairros, com a meta de concluir a modernização das vias urbanas até o final de abril. Nesse primeiro momento, os trabalhos priorizaram locais com luminárias de até 40 Watts. Agora, o cronograma avança para pontos com potências de 50 e 60 Watts, que exigem adequações técnicas mais complexas.



A segunda fase do contrato prevê a modernização das praças e espaços públicos, enquanto a terceira etapa contempla a melhoria e a expansão da rede elétrica. O Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, disse que o modelo contratual foi elaborado por fases justamente para garantir controle técnico, financeiro e operacional da execução.

“O contrato foi estruturado dessa forma para que possamos acompanhar e controlar melhor os serviços. A empresa também precisa mensurar como executar, quanto investir e o que irá receber. Até agora, o consórcio já realizou investimentos e só começará a receber a primeira parcela em maio, com novo repasse previsto apenas para agosto”, explicou o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias.