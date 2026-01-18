Veículos de Comunicação
ETAPAS

Três Lagoas já modernizou 5 mil pontos e enfrenta problema com furtos de fios

Três Lagoas tem aproximadamente 25 mil pontos de iluminação que precisam de modernização

Ygor Andrade

Contrato com a ‘Brilha Três Lagoas’ foi elaborado pensando para a expansão da rede será a terceira etapa. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas)
Contrato com a ‘Brilha Três Lagoas’ foi elaborado pensando para a expansão da rede será a terceira etapa. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas)

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), em parceria com o Consórcio Administrativo Brilha Três Lagoas SPE S.A, detalhou o andamento da modernização da iluminação pública no município. O projeto segue um cronograma técnico estruturado por etapas e contempla ruas, avenidas, praças, parques e áreas como os piscinões, alcançando todas as regiões da cidade.

De acordo com a Seintra, a primeira fase da modernização teve início em outubro do ano passado e já resultou na substituição de cerca de 5 mil pontos de iluminação, de um total estimado em 25 mil. Atualmente, dez equipes atuam simultaneamente em diferentes bairros, com a meta de concluir a modernização das vias urbanas até o final de abril. Nesse primeiro momento, os trabalhos priorizaram locais com luminárias de até 40 Watts. Agora, o cronograma avança para pontos com potências de 50 e 60 Watts, que exigem adequações técnicas mais complexas.

A segunda fase do contrato prevê a modernização das praças e espaços públicos, enquanto a terceira etapa contempla a melhoria e a expansão da rede elétrica. O Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, disse que o modelo contratual foi elaborado por fases justamente para garantir controle técnico, financeiro e operacional da execução.

“O contrato foi estruturado dessa forma para que possamos acompanhar e controlar melhor os serviços. A empresa também precisa mensurar como executar, quanto investir e o que irá receber. Até agora, o consórcio já realizou investimentos e só começará a receber a primeira parcela em maio, com novo repasse previsto apenas para agosto”, explicou o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias.

FURTOS AMPLIAM
Outro desafio enfrentado é o furto de cabos, especialmente de cobre. Somente no ano passado, foram registrados 87 pontos de furto no município, o que impacta diretamente o cronograma. Para reduzir prejuízos, o consórcio passou a utilizar materiais de alumínio.

O secretário ressaltou ainda que, sempre que ocorrem furtos, as equipes precisam priorizar a recomposição dos danos, o que pode gerar atrasos pontuais.

