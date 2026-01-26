Veículos de Comunicação
Três Lagoas já modernizou 7 mil pontos de iluminação

Na primeira etapa o consórcio realiza substituição de luminárias de vapor de sódio, por Led

Israel Espíndola

Contrato com a ‘Brilha Três Lagoas’ foi elaborado pensando para a expansão da rede será a terceira etapa. Foto Reprodução TVC HD
O Consórcio Administrativo Brilha Três Lagoas SPE S.A., apresentou um panorama atualizado da modernização da iluminação pública no município. A iniciativa é executada conforme um planejamento técnico dividido em etapas e abrange vias públicas, avenidas, praças, parques e áreas como os piscinões, atendendo todas as regiões da cidade.

Segundo a Seintra, a primeira etapa começou em outubro do ano passado e já promoveu a troca de aproximadamente 7 mil pontos de luz, de um total estimado em 25 mil. Atualmente, dez equipes trabalham de forma simultânea em diferentes bairros, com previsão de finalizar a modernização das vias urbanas até o fim de abril. Nesta fase inicial, a prioridade foi a substituição de luminárias de até 40 watts. Agora, os serviços avançam para pontos de 50 e 60 watts, que demandam ajustes técnicos mais detalhados.

O contrato prevê ainda uma segunda fase voltada à modernização de praças e espaços públicos, seguida por uma terceira etapa destinada à melhoria e à ampliação da rede elétrica. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, o formato por fases foi definido para assegurar maior controle técnico, financeiro e operacional durante a execução do projeto.

