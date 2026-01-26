Três Lagoas já modernizou 7 mil pontos de iluminação

O Consórcio Administrativo Brilha Três Lagoas SPE S.A., apresentou um panorama atualizado da modernização da iluminação pública no município. A iniciativa é executada conforme um planejamento técnico dividido em etapas e abrange vias públicas, avenidas, praças, parques e áreas como os piscinões, atendendo todas as regiões da cidade.

Segundo a Seintra, a primeira etapa começou em outubro do ano passado e já promoveu a troca de aproximadamente 7 mil pontos de luz, de um total estimado em 25 mil. Atualmente, dez equipes trabalham de forma simultânea em diferentes bairros, com previsão de finalizar a modernização das vias urbanas até o fim de abril. Nesta fase inicial, a prioridade foi a substituição de luminárias de até 40 watts. Agora, os serviços avançam para pontos de 50 e 60 watts, que demandam ajustes técnicos mais detalhados.