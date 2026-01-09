Três Lagoas lidera exportações de MS com cerca de R$ 10,6 bilhões em 2025

Três Lagoas manteve a liderança como maior município exportador de Mato Grosso do Sul em 2025, concentrando 19,68% de todas as vendas externas do Estado. Conforme dados da Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, o município exportou aproximadamente US$ 2,1 bilhões, o que representa cerca de R$ 10,6 bilhões, considerando a cotação média do dólar em torno de R$ 5,00 no período.

O desempenho de Três Lagoas foi impulsionado principalmente pela indústria de celulose, segmento que segue como o principal motor da pauta exportadora estadual. O resultado local acompanha o recorde histórico registrado por Mato Grosso do Sul, que encerrou 2025 com US$ 10,7 bilhões em exportações, o equivalente a aproximadamente R$ 53,5 bilhões, superando o recorde anterior de 2023 e representando crescimento de 7,51% em relação a 2024.

Na análise por município, Ribas do Rio Pardo aparece em segundo lugar, com cerca de 11% do total exportado, ultrapassando Dourados e Campo Grande, também em função da expansão da atividade florestal e industrial. Na sequência estão Dourados, Campo Grande e Corumbá, que completam o grupo dos cinco maiores exportadores do Estado.