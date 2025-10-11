Três Lagoas lidera exportações e alcançaUS$ 1,49 bilhão em vendas externas em 2025

Três Lagoas consolidou o protagonismo no comércio exterior de Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e setembro de 2025, o município exportou US$ 1,49 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 8,3 bilhões, considerando a cotação média de R$ 5,60 por dólar no período. O volume embarcado somou 3,63 milhões de toneladas, de acordo com dados da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Na comparação com o mesmo período de 2024, quando as exportações totalizaram US$ 1,96 bilhão, cerca de R$ 10,98 bilhões, e 3,60 milhões de toneladas, houve uma redução de 23,9% em valor e estabilidade em volume, já que o total embarcado manteve-se praticamente no mesmo patamar.

A celulose, classificada como “pastas químicas de madeira”, permanece como o principal item da pauta exportadora, com US$ 1,49 bilhão movimentados nos nove primeiros meses do ano, cerca de 90% do total das vendas externas do município. Em seguida aparecem tortas e resíduos sólidos de soja (US$ 130,14 milhões) e óleo de soja (US$ 12,45 milhões). Outros produtos com participação relevante são refrigeradores e congeladores (US$ 6,55 milhões) e papel e cartão (US$ 5,52 milhões).

Entre os destinos das exportações, a China mantém a liderança com US$ 205,38 milhões em aquisições, seguida de Paraguai (US$ 40,68 milhões), Chile (US$ 34,16 milhões), Peru (US$ 29,57 milhões) e Alemanha (US$ 15,30 milhões).