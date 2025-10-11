Veículos de Comunicação
Carro chefe

Três Lagoas lidera exportações e alcançaUS$ 1,49 bilhão em vendas externas em 2025

Ana Cristina Santos

Celulose continua dominando o volume de exportações do Estado. Divulgação/RCN 67.
Três Lagoas consolidou o protagonismo no comércio exterior de Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e setembro de 2025, o município exportou US$ 1,49 bilhão, o equivalente a aproximadamente R$ 8,3 bilhões, considerando a cotação média de R$ 5,60 por dólar no período. O volume embarcado somou 3,63 milhões de toneladas, de acordo com dados da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Na comparação com o mesmo período de 2024, quando as exportações totalizaram US$ 1,96 bilhão, cerca de R$ 10,98 bilhões, e 3,60 milhões de toneladas, houve uma redução de 23,9% em valor e estabilidade em volume, já que o total embarcado manteve-se praticamente no mesmo patamar.

A celulose, classificada como “pastas químicas de madeira”, permanece como o principal item da pauta exportadora, com US$ 1,49 bilhão movimentados nos nove primeiros meses do ano, cerca de 90% do total das vendas externas do município. Em seguida aparecem tortas e resíduos sólidos de soja (US$ 130,14 milhões) e óleo de soja (US$ 12,45 milhões). Outros produtos com participação relevante são refrigeradores e congeladores (US$ 6,55 milhões) e papel e cartão (US$ 5,52 milhões).

Entre os destinos das exportações, a China mantém a liderança com US$ 205,38 milhões em aquisições, seguida de Paraguai (US$ 40,68 milhões), Chile (US$ 34,16 milhões), Peru (US$ 29,57 milhões) e Alemanha (US$ 15,30 milhões).

No mesmo período, as importações totalizaram US$ 384,61 milhões, equivalentes a R$ 2,15 bilhões, concentradas em tecidos de fios sintéticos (US$ 61,59 milhões), cobre afinado e ligas (US$ 59,08 milhões) e produtos laminados planos de ferro (US$ 32,37 milhões). O saldo comercial de Três Lagoas alcançou US$ 1,27 bilhão (R$ 7,1 bilhões), o maior superávit municipal do Estado.

A indústria de base florestal sustenta o desempenho exportador do município, apoiada por elevada capacidade produtiva e escala global de suas unidades industriais. Apesar da ligeira queda nos preços internacionais da celulose, o câmbio favorável e a estabilidade logística mantiveram o fluxo comercial em patamar expressivo.

ESTADO
Em nível estadual, Mato Grosso do Sul exportou US$ 8,18 bilhões entre janeiro e setembro, avanço de 4,5% frente ao mesmo intervalo de 2024. As importações somaram US$ 1,83 bilhão, o que resultou em superávit de US$ 6,34 bilhões, crescimento de 10,84% na comparação anual. A pauta é liderada por celulose (29,22%), soja (25,58%) e carne bovina (15,92%).

Segundo avaliação técnica da Semadesc, o desempenho estadual confirma a consolidação do setor florestal e a força das cadeias industriais associadas ao agronegócio. Três Lagoas, com base produtiva diversificada e estrutura logística consolidada, responde por quase um quinto das exportações de Mato Grosso do Sul, mantendo posição estratégica no comércio exterior brasileiro.

