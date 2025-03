Três Lagoas lidera exportações no MS com crescimento de 5% no início de 2025

Três Lagoas reafirma sua posição como maior exportador de Mato Grosso do Sul, alcançando um volume de exportações de US$ 378,1 milhões nos dois primeiros meses de 2025. Esse montante, equivalente a R$ 2,1 bilhões, representa 27,2% do total exportado pelo Estado no período, refletindo um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.

O principal produto exportado pela cidade continua sendo a celulose, setor dominado por empresas como Fibria e Eldorado Brasil Celulose. No total, Três Lagoas exportou 737.868 toneladas, consolidando-se como polo industrial e econômico do Estado.

Ribas do Rio Pardo e Campo Grande

O município de Ribas do Rio Pardo ficou em segundo lugar no ranking estadual, com uma participação de 16,2% e um impressionante crescimento de 4.212% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse avanço expressivo está diretamente ligado à recente instalação da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que exportou um total de US$ 224,6 milhões, correspondente a 424.874 toneladas.

Campo Grande ficou na terceira posição, com US$ 98,2 milhões em exportações, o que representa 7,1% da pauta estadual. Dourados também figurou entre os grandes exportadores, com um volume de US$ 84,3 milhões.