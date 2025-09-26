Três Lagoas lidera produção de mel em Mato Grosso do Sul

Três Lagoas alcançou em 2024 a liderança na produção de mel em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada pelo IBGE. Foram 133,6 mil quilos produzidos, volume 57% maior que o registrado no ano anterior. O município superou Brasilândia, que até então ocupava a primeira posição no ranking estadual.

O avanço da apicultura também ganhou força em outros municípios, como Jardim, Selvíria e Chapadão do Sul. No total, Mato Grosso do Sul produziu 766 mil quilos de mel no ano passado, com valor superior a R$ 14 milhões. Três Lagoas foi responsável por 17% desse resultado.

Entre os produtores que ajudam a explicar esse crescimento está o apicultor Elizeu Lima de Araújo. Há 20 anos na atividade, ele começou a produção para consumo doméstico e hoje se mantém exclusivamente com a renda do mel. Em 2024, colheu três toneladas e meia, e a meta para este ano é alcançar cinco toneladas.