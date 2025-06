Três Lagoas lidera ranking de valorização dos professores entre os municípios de MS

Com o intuito de conscientizar os gestores públicos sobre a importância de respeitar o Piso Salarial Nacional do Magistério e valorizar a carreira docente, a Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) divulgou o ranking salarial de 2025, com os valores pagos pelas redes estadual e municipais de ensino aos profissionais da educação.

Entre os 79 municípios sul-mato-grossenses, Três Lagoas se destaca como o que mais valoriza financeiramente os educadores, tanto os com formação de nível médio quanto os com ensino superior. A cidade, que é a terceira maior do Estado em população, lidera entre as administrações municipais — ficando atrás apenas da Rede Estadual de Ensino.

Para professores com formação de nível médio e jornada de 40 horas semanais, Três Lagoas paga R$ 7.544,53, valor que a coloca na primeira posição entre os municípios. Já para docentes com formação superior, o município aparece em segundo lugar no ranking geral, com salário de R$ 11.166,79 — novamente atrás apenas da rede estadual, que paga R$ 13.007,02.

A capital, Campo Grande, ocupa a quinta posição no ranking de valorização dos professores com nível superior, com um salário de R$ 8.951,42. Já no ranking referente ao piso para nível médio, Campo Grande aparece na décima colocação, com remuneração de R$ 5.510,98.

Por outro lado, Dourados, segunda maior cidade do Estado, aparece em situação preocupante: ocupa apenas a 46ª colocação no ranking de nível médio, pagando R$ 4.882,90 — valor abaixo do piso nacional. Para professores com nível superior, Dourados está na 39ª posição, com salário de R$ 6.927,69.