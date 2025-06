Três Lagoas lidera valorização docente e mira o topo do desenvolvimento humano em MS

Três Lagoas (MS) – O município de Três Lagoas segue consolidando sua posição como referência em educação e desenvolvimento em Mato Grosso do Sul. Após ser reconhecida pela FETEMS como a cidade que paga o melhor salário aos professores da rede municipal, com remuneração que pode ultrapassar R$ 11 mil para jornada de 40 horas e formação superior, o município agora mira voos ainda mais altos: alcançar o melhor IDEB e, futuramente, o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado.

A valorização dos educadores é apenas a face mais visível de uma política educacional robusta. Desde 2016, com o lançamento do programa Três Lagoas Sustentável, a cidade estabeleceu metas ousadas — como atingir nota 6 no IDEB até 2021. A meta foi cumprida com dois anos de antecedência, em 2019, e desde então os indicadores seguem em trajetória ascendente. Em 2023, os anos iniciais da Rede Municipal de Ensino alcançaram nota 6,1, consolidando Três Lagoas entre os melhores desempenhos do estado.

Mais do que isso: Três Lagoas ocupa o 1º lugar no IDEB entre as grandes cidades de Mato Grosso do Sul, superando inclusive a capital Campo Grande.

Mas o projeto vai além da sala de aula. Três Lagoas já é reconhecida como uma das 100 cidades mais produtivas do interior do Brasil, com forte presença industrial nos setores de celulose, energia e logística. O município responde por 1/3 das exportações industriais de Mato Grosso do Sul e possui um dos maiores PIBs per capita do estado, ultrapassando os R$ 104 mil.