Três Lagoas marca presença na maior feira de artesanato da América Latina

Três Lagoas está representada na ABCasa Fair 2025, uma das maiores feiras de artesanato e decoração da América Latina, realizada de 9 a 12 de fevereiro no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento reúne profissionais do setor e apresenta as principais tendências do mercado.

As artesãs Patrícia Ferreira e Ana Cláudia Siqueira, integrantes da Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Aclams), participam da feira com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria de Cultura, ligada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Elas expõem peças regionais e divulgam o trabalho dos artesãos da cidade, buscando ampliar a visibilidade e oportunidades para o setor.