Três Lagoas marca presença no Jogos da Melhor Idade

De acordo com a coordenação da equipe, a participação nos Jogos representa não apenas a disputa por medalhas, mas também uma oportunidade de lazer e convivência com atletas de outras regiões. “Estamos muito orgulhosos de nossos representantes. Eles são exemplos de dedicação e mostram que nunca é tarde para praticar esporte e buscar qualidade de vida”, destacou o secretário da Sejuvel, Walter Dias, que também é fisioterapeuta e foi devidamente credenciado para acompanhar a equipe, colocando à disposição sua experiência profissional para garantir o suporte necessário aos atletas durante a competição.

A delegação três-lagoense contou com cerca de 33 atletas, que viajaram para a capital, onde participaram de diferentes modalidades como dança de salão, truco, dominó, dama, xadrez, tênis de mesa, atletismo e sinuca – nas categorias individuais e de duplas. Os competidores têm mais de 60 anos e, ao longo do ano, se dedicaram aos treinos oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

Atletas de Três Lagoas representaram o município nos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul, que foram disputados entre os dias 17 e 19 de junho, em Campo Grande. A competição contou com a participação de vários atletas de Mato Grosso do Sul, e tem o objetivo promover saúde, bem-estar e integração social aos atletas de 60 anos ou mais, por meio do esporte.

O Jomi (Jogos da Melhor Idade) conta com a participação de mais de 1.000 atletas com idade igual ou superior a 60 anos, disputando modalidades como vôlei adaptado, dança, atletismo, bocha e natação. A competição é promovida anualmente e faz parte do calendário oficial do desporto sul-mato-grossense. A próxima etapa dos Jogos da Melhor Idade, com as demais modalidades, está prevista para acontecer em novembro deste ano.

Jogos da Melhor Idade

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o evento é gratuito e aberto ao público. Nesta edição, participaram delegações de 46 municípios, com disputas em nove modalidades esportivas, tanto individuais quanto em duplas..