Três Lagoas merece sair da escuridão

Há anos, a população de Três Lagoas convive com ruas mal iluminadas, lâmpadas de sódio ultrapassadas e um serviço de manutenção lento e burocrático. As reclamações são antigas, constantes e justas. Afinal, o cidadão paga a taxa de iluminação pública e tem o direito de viver em uma cidade segura, moderna e bem iluminada. Luz não é apenas uma questão de conforto, é segurança, qualidade de vida e cidadania.

Nesse contexto, a parceria público-privada firmada entre a prefeitura e o Consórcio Brilha Três Lagoas surge como um marco histórico para o município. Com investimento previsto de R$ 59,3 milhões e duração de 13 anos, o projeto promete transformar por completo a paisagem noturna da cidade. Serão mais de 20 mil pontos de luz substituídos por luminárias de LED, que iluminam mais, consomem menos e exigem menos manutenção. Uma economia estimada de mais de 50% no consumo de energia, com ganhos diretos para os cofres públicos e, sobretudo, para a população.

A proposta apresentada vai além da simples troca de lâmpadas. Inclui também a ampliação da rede de iluminação em áreas hoje sem cobertura, a instalação de postes em regiões carentes do serviço e a implantação de um sistema de telegestão, tecnologia que permite o monitoramento remoto do funcionamento das luminárias, agilizando a detecção e correção de falhas. Ou seja, saímos de uma estrutura antiquada para uma gestão inteligente, que prioriza a eficiência.