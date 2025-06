Três Lagoas não recebe incentivo da Secretaria de Saúde devido a baixa taxa de vacinação

Três Lagoas não receberá o incentivo financeiro de R$ 200 mil da Secretaria Estadual de Saúde para a vacinação contra a dengue. O motivo é que o município não atingiu a meta de imunização no público-alvo de crianças de 10 a 14 anos.

Enquanto 21 municípios de Mato Grosso do Sul alcançaram 100% da meta vacinal e outros 14 atingiram ao menos metade, Três Lagoas ficou de fora. A coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, explicou que o município tem vacinado a população entre 10 e 14 anos desde fevereiro do ano passado, mas a cobertura da primeira dose está em torno de 77,5% dos 9.600 jovens dessa faixa etária.

Azambuja atribui a dificuldade na adesão à dimensão do município. Segundo ela, cidades menores tendem a ter maior busca ativa e contato do indivíduo com as unidades de saúde, o que facilita a adesão às campanhas. Municípios maiores, como Três Lagoas, Dourados e Campo Grande, enfrentam maior dificuldade.