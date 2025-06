Inscrições abertas para curso de fotografia com smartphones e câmeras fotográficas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), oferece curso gratuito de fotografia com smartphones e câmeras. As inscrições para a 3ª turma serão realizadas de 16 a 20 de junho, ou até o preenchimento das vagas, na Diretoria de Cultura, localizada na área central da cidade.

O curso visa capacitar os participantes nas técnicas fundamentais da fotografia, aproveitando ao máximo as funcionalidades dos smartphones atuais. Também serão explorados diferentes aplicativos que auxiliam na edição e no aprimoramento das imagens capturadas com esses dispositivos.

PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS

O curso é destinado a interessados a partir de 14 anos, que possuam um smartphone ou câmera fotográfica. As aulas serão realizadas de terça e quinta-feira, de 18h às 19h30, na sede da Diretoria de Cultura.