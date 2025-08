Três Lagoas participa da Campanha Nacional de Coleta de DNA

Três Lagoas aderiu à Campanha Nacional de Coleta de DNA, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o objetivo de auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas em todo o país. A ação teve início no dia 5 de agosto e segue até o dia 15, reforçando um trabalho que já é realizado de forma contínua pela perícia desde 2019.

De acordo com Milton Cesar Fúrio, coordenador da perícia em Três Lagoas, a coleta é feita na sede do Instituto Médico Legal (IML), localizada nas proximidades do antigo Detran. Os familiares interessados devem comparecer ao local portando boletim de ocorrência, documentos pessoais e um histórico do desaparecimento.