Três Lagoas passa a ofertar consultas gratuitas de telemedicina em psiquiatria, psicologia e várias especialidades

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), deu início ao Serviço de Telemedicina. A iniciativa integra um programa do Governo Federal, com a Secretaria do Estado de Saúde, para ampliar o acesso a atendimentos especializados por meio de consultas remotas, fortalecendo a rede de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em agosto, a SMS implantou o serviço de Endocrinologia Adulto no Centro de Especialidades Médicas Dr. Júlio Maia, para ampliar a cobertura em consultas. No mês de setembro, foi dado inicio da teleinterconsulta em psiquiatria, com 12 consultas semanais disponibilizadas. Para o mês de outubro, está prevista a implantação do atendimento em psicologia, seguindo o formato de teleatendimento, reforçando o cuidado com a saúde mental no município.

O programa está organizando a oferta de forma gradual, de acordo com a demanda local e capacidade de execução imediata. Entre as especialidades previstas estão:

Dermatologia – Geral (todas as idades).

Endocrinologia Adulto (a partir de 13 anos)

Geriatria (a partir de 60 anos).

Hematologia Adulto (a partir de 18 anos).

Neurologia Adulto (a partir de 18 anos).

Neurologia Pediátrica (até 17 anos)

Nutrição (a partir de 2 anos).

Ginecologia Obstetrícia (a partir de 14 anos).

Odontologia – Estomatologia

Ortopedia Adulto (a partir de 18 anos).