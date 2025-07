Três Lagoas pode ser a primeira cidade do país a receber títulos em áreas da União

Um acordo inédito firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e órgãos federais promete destravar, após décadas de espera, a regularização fundiária de áreas pertencentes à União em Três Lagoas e em outros municípios do Estado. O Termo de Cooperação Técnica, assinado nesta segunda-feira (7), envolve a Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB) e a Defensoria Pública da União, com o objetivo de garantir a titulação de imóveis construídos em terrenos federais, por meio do programa Lar Legal.

Três Lagoas poderá ser uma das primeiras cidades brasileiras a concretizar essa regularização, trazendo segurança jurídica para centenas de famílias que ainda vivem sem a documentação de suas moradias, especialmente na região da antiga Noroeste do Brasil (NOB), hoje sob domínio da União.

Durante a sessão desta quarta-feira (9) da Câmara Municipal, a vereadora Maria Diogo — que acompanha de perto o processo junto à SPU — destacou o avanço do acordo e rebateu críticas sobre a viabilidade da medida. “Estamos percorrendo o caminho correto. Essa regularização só será possível com vontade política, e o prefeito Cassiano Maia tem demonstrado esse interesse. Ele quer regularizar a NOB e todas as áreas públicas da cidade, como a do DNIT e a da feira”, afirmou a parlamentar.

Na última sexta-feira (5), Três Lagoas sediou um ato simbólico com a assinatura da doação, pela União, de sete áreas públicas onde funcionam instituições importantes como a Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal, Câmara Municipal, Centro de Especialidades Médicas, o SAMU e a FUNLEC. Ao todo, cerca de 45 mil metros quadrados foram regularizados, encerrando um impasse que durava mais de 30 anos.