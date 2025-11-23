Três Lagoas prepara retorno ao futebol profissional e cria comissão para definir time

A retomada de Três Lagoas ao cenário do futebol profissional deu mais um passo na semana passada com a visita do presidente Estevão Petrallas, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), ao município. O presidente esteve reunido com o prefeito Cassiano Maia (PP), vereadores e representantes do esporte local para tratar da participação da cidade no Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de 2026.



Durante o encontro, na Câmara Municipal de Três Lagoas, que também contou com dirigentes esportivos e apoiadores do futebol amador e profissional, foi discutida a necessidade de reorganizar a estrutura esportiva municipal para garantir o retorno da cidade às competições oficiais após anos de ausência.

No final da reunião, uma comissão foi criada para analisar documentação, capacidade administrativa, condições financeiras, estrutura física e regularidade de cada clube, a fim de definir qual terá condições reais de disputar a Série B com responsabilidade e planejamento. “Na reunião, o prefeito nos deu abertura e, pela primeira vez na história – eu que já disputei vários estaduais por Três Lagoas – vejo que o prefeito quer ouvir os dirigentes, a população e os empresários para saber qual é o melhor time para representar a nossa cidade”, explicou o vereador Ademir Silva dos Santos, o Mi do Santa Luzia (PSB), que faz parte da comissão.

Apesar da movimentação atual, o encontro também expôs um cenário que se arrasta há anos: a falta de responsabilidade administrativa, a descontinuidade de projetos e a deterioração do futebol profissional no município. Três Lagoas, que já teve presença relevante no futebol estadual, viu sua participação minguar em meio a gestões frágeis e clubes sem planejamento de longo prazo. “Não podemos esconder que um clube de Mato Grosso do Sul, sem ajuda do poder público, não tem condições de se manter.

O prefeito abraçou a causa e está lutando por isso. Nós queremos investir em uma base, precisamos sim de um clube profissional, mas de um projeto a longo prazo, não algo de apenas três meses, como vinha acontecendo”, pontuou o vereador Mi do Santa Luzia. Misto Esporte Clube, Comercial Esporte Clube e Três Lagoas Esporte Clube são os três times que disputam o retorno ao cenário profissional.