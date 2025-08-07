Veículos de Comunicação
Violência

Três Lagoas promove ações de conscientização em alusão ao Agosto Lilás

O objetivo é reforçar a importância da denúncia e do acolhimento às vítimas

Pedro Tergolino

A Prefeitura de Três Lagoas deu início a uma série de ações em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Foto: Reprodução/TVC HD.
A Prefeitura de Três Lagoas deu início a uma série de ações em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Prefeitura de Três Lagoas deu início a uma série de ações em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A programação inclui palestras, atividades culturais e serviços à população, com o objetivo de reforçar a importância da denúncia e do acolhimento às vítimas.

De acordo com Alessandra Rodrigues, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), o trabalho já começou nesta semana e segue ao longo de todo o mês.

“Neste sábado teremos um grande evento na Praça Ramez Tebet, das 8h às 11h, com a participação da Saúde, Sejuvel, apresentações culturais e o CRAM oferecendo apoio e orientações às mulheres”, informou.

Além das ações voltadas ao público feminino, o município também está intensificando o diálogo com os homens por meio de palestras em empresas, como a Periscit Cabana e Suzano.

“A violência não pode existir. É preciso envolver todos na luta contra esse problema. E reforçamos que as mulheres não estão sozinhas, temos uma rede de apoio pronta para acolher”, destacou Rodrigues.

Os contatos disponíveis para denúncia ou orientação são o Disque 100, Disque 180 e o Disque 190.

