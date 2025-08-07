Três Lagoas promove ações de conscientização em alusão ao Agosto Lilás

A Prefeitura de Três Lagoas deu início a uma série de ações em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A programação inclui palestras, atividades culturais e serviços à população, com o objetivo de reforçar a importância da denúncia e do acolhimento às vítimas.

De acordo com Alessandra Rodrigues, coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), o trabalho já começou nesta semana e segue ao longo de todo o mês.