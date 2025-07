Três Lagoas promove apresentação do plano diretor no dia 29 de julho

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Políticas Públicas (Segov), convida toda a população para participar da audiência pública que apresentará a proposta de revisão do Plano Diretor do Município. O evento será realizado no dia 29 de julho, às 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, situada na rua Sunao Miura, nº 71 – bairro Santos Dumont.

Durante a audiência, será exposta a minuta do projeto de lei que propõe a revisão do Plano Diretor, elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001). Este documento é a principal ferramenta de planejamento urbano da cidade, sendo responsável por guiar o crescimento urbano, a ocupação do solo, mobilidade, infraestrutura, preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável de Três Lagoas.

A Prefeitura destaca a importância da participação da população neste processo, a fim de garantir que as futuras diretrizes do município atendam de forma precisa às necessidades e anseios da sociedade. A audiência pública será uma oportunidade para ouvir, esclarecer dúvidas e possibilitar a contribuição de todos os cidadãos.