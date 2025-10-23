Três Lagoas promove circuito de corrida de rua 'Cidade das Águas' a partir do dia 9 de novembro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), anunciou o lançamento do primeiro circuito de corrida de rua “Cidade das Águas”, que promete movimentar atletas e entusiastas do esporte até o final do ano.
De acordo com o secretário da Sejuvel, Walter Dias “Hulk”, o circuito terá três etapas, com percursos de 5 km de corrida e 3 km de caminhada, valorizando diferentes paisagens e pontos turísticos do município.
“Esse primeiro circuito vai abranger as lagoas e os rios que cortam Três Lagoas. Até o troféu e as medalhas formam uma mandala — quem correr as três etapas completa o desenho”, explicou o secretário.
A primeira etapa acontece no dia 9 de novembro, no bairro Jupiá, com largada na praia do Jupiá, um dos cartões-postais da cidade.
“Pegamos um trajeto misto de asfalto e terra, passando por pontos conhecidos como a Sapulândia, o Porto de Areia e o restaurante do Barbosa, chegando novamente na prainha. Vai ser uma corrida muito bonita”, destacou Hulk.
A segunda etapa será no dia 30 de novembro, na região da Cascalheira, e a terceira e última etapa encerra o circuito no dia 14 de dezembro, contemplando as três lagoas que dão nome ao município.
As inscrições são feitas de forma online, por meio de formulário divulgado nas redes sociais da Sejuvel. Segundo o secretário, as vagas para a primeira etapa se esgotaram em menos de cinco minutos após a abertura.
“Mesmo quem não conseguiu se inscrever pode participar e prestigiar. Vamos ter espaço kids, atividades de aquecimento e outras ações no Polo Esportivo antes da largada”, acrescentou.
O circuito “Cidade das Águas” encerra o calendário anual de corridas de rua de Três Lagoas e busca incentivar a prática esportiva, promovendo saúde, lazer e integração comunitária.
“A corrida é um esporte democrático, que envolve desde crianças até idosos. Queremos valorizar os espaços da cidade e incentivar a população a se movimentar”, concluiu Hulk.