Três Lagoas promove circuito de corrida de rua 'Cidade das Águas' a partir do dia 9 de novembro

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), anunciou o lançamento do primeiro circuito de corrida de rua “Cidade das Águas”, que promete movimentar atletas e entusiastas do esporte até o final do ano.

De acordo com o secretário da Sejuvel, Walter Dias “Hulk”, o circuito terá três etapas, com percursos de 5 km de corrida e 3 km de caminhada, valorizando diferentes paisagens e pontos turísticos do município.

“Esse primeiro circuito vai abranger as lagoas e os rios que cortam Três Lagoas. Até o troféu e as medalhas formam uma mandala — quem correr as três etapas completa o desenho”, explicou o secretário.

A primeira etapa acontece no dia 9 de novembro, no bairro Jupiá, com largada na praia do Jupiá, um dos cartões-postais da cidade.