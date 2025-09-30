Três Lagoas promove melhorias no Estádio da Aden

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), está promovendo melhorias importantes no Estádio da Associação Desportiva Noroeste (Aden). As obras contemplam a construção de banheiros, incluindo unidades acessíveis, e de uma cozinha.

Os serviços estão sendo executados pela equipe de Manutenção Predial da Seintra, com utilização de mão de obra e materiais próprios da Prefeitura, o que representa economia de recursos públicos e eficiência na execução.