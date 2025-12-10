Veículos de Comunicação
Praça Ramez Tebet

Três Lagoas promove mutirão gratuito para avaliação de manchas e prevenção ao câncer de pele

A ação ocorrerá, na praça Ramez Tebet, das 8h às 12h

Kelly Martins

A ação ocorrerá, na praça Ramez Tebet, das 8h às 12h, e é aberta a toda a população. Foto: Divulgação/Agência Brasil.
A ação ocorrerá, na praça Ramez Tebet, das 8h às 12h, e é aberta a toda a população. Foto: Divulgação/Agência Brasil.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará, no sábado (13), um mutirão gratuito de avaliação de manchas na pele, em referência à campanha nacional “Dezembro Laranja”, que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de pele. A ação ocorrerá, na praça Ramez Tebet, das 8h às 12h, e é aberta a toda a população.

Profissionais de saúde estarão no local para realizar triagens, orientar sobre sinais de alerta e encaminhar casos suspeitos para acompanhamento especializado na rede pública.

O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e, quando identificado no início, tem grandes chances de cura. A avaliação periódica de manchas, pintas e lesões é fundamental para detectar alterações que podem evoluir para quadros mais graves.

Segundo especialistas, sinais como mudança de cor ou formato de pintas, feridas que não cicatrizam e manchas que coçam ou sangram espontaneamente merecem atenção imediata.

O que causa o câncer de pele?

O principal fator de risco para o câncer de pele é a exposição excessiva e sem proteção aos raios solares, especialmente entre 10h e 16h, quando a radiação é mais intensa. Outros fatores também contribuem para o desenvolvimento da doença, como uso inadequado de protetor solar; histórico familiar de câncer de pele; pele, olhos e cabelos claros; imunidade baixa; exposição a câmeras de bronzeamento.

A prevenção inclui o uso diário de protetor solar, chapéus, roupas adequadas, além de evitar o sol em horários críticos e examinar periodicamente a pele.

