Três Lagoas promove mutirão gratuito para avaliação de manchas e prevenção ao câncer de pele

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará, no sábado (13), um mutirão gratuito de avaliação de manchas na pele, em referência à campanha nacional “Dezembro Laranja”, que reforça a importância do diagnóstico precoce do câncer de pele. A ação ocorrerá, na praça Ramez Tebet, das 8h às 12h, e é aberta a toda a população.

Profissionais de saúde estarão no local para realizar triagens, orientar sobre sinais de alerta e encaminhar casos suspeitos para acompanhamento especializado na rede pública.

O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e, quando identificado no início, tem grandes chances de cura. A avaliação periódica de manchas, pintas e lesões é fundamental para detectar alterações que podem evoluir para quadros mais graves.

Segundo especialistas, sinais como mudança de cor ou formato de pintas, feridas que não cicatrizam e manchas que coçam ou sangram espontaneamente merecem atenção imediata.